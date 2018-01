La garde des Sceaux Nicole Belloubet a reçu les trois syndicats de surveillants pénitentiaires (UFAP/UNSA, CGT et FO) au ministère ce lundi 22 janvier pour "renouer le dialogue". Les surveillants, eux, continuent leur mobilisation. La prison de Vivonne est bloquée depuis 6h ce mardi matin.

Vivonne, France

"On ne nous a pas proposé de solution". Les surveillants de Poitiers-Vivonne ne sont pas surpris du résultat de la réunion entre la chancellerie et les syndicats du personnel pénitentiaire. Mais Cédric, gardien à Vivonne ne cache pas sa déception :" on a l'impression de ne pas être pris au sérieux."

Ce que voulaient les surveillants c'était une écoute certes mais aussi des solutions : "comme des _structures à taille humaine_, des dotations en sécurité pour le personnel de manière individuelle et non pas collective. Ca aurait pu être une petite avancée" indique Cédric.

"La vie d'un surveillant, elle n'a pas de prix"

Et si tous comprennent bien que le budget de la chancellerie n'est pas extensible, ils attendent quand même un effort du ministère. "Moi, si je sais que dans 3-4 ans, je peux finir avec la carotide sectionnée, je ne continue pas, ce n'est pas la peine" affirme Sébastien Dupuis, représentant du personnel à Vivonne et membre du syndicat UFAP/UNSA.

Pour Sébastien Dupuis, il faut agir sur la sécurité bien sûr. Avec plusieurs autres syndicalistes, ils souhaitent notamment un meilleur équipement des surveillants : un gilet par balles par personne, ainsi qu'un pistolet à impulsion électrique, le taser. Les surveillants souhaitent aussi l'abrogation de l'article 57 de la loi pénitentiaire. Un article qui ne rend pas obligatoire les fouilles pour les détenus. Certains peuvent donc entrer dans la prison avec un téléphone portable, des stupéfiants ou des objets dangereux. Un article difficile à justifier pour le personnel qui est victime chaque année de plus de 4.000 agressions.

Et la mobilisation ne faiblit pas. A Poitiers-Vivonne, le personnel bloque l'entrée de la prison ce mardi. Une nouvelle réunion est prévue dans la journée entre les syndicats et la garde des Sceaux.