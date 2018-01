Le Pontet, France

Pas question de baisser les bras : les surveillants de prison ont une nouvelle fois bloqué plusieurs prisons françaises ce vendredi matin, dont le centre pénitentiaire du Pontet.

Environ 80 gardiens ont bloqué l'accès à l'établissement dès 6h du matin. Ils ont enflammé des palettes et des pneus.

Réponses concrètes

Ils réclament davantage de moyens pour garantir la sécurité à l'intérieur des prisons. Le "plan prison" promis par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, n'est pas suffisant pour eux.

"On sait bien qu'il faut que ce soit arbitrer au niveau budgétaire, explique Benjamin Marrou, surveillant à la prison du Pontet et secrétaire général adjoint de l'UFAP-UNSA dans la région PACA. Nous, on veut des réponses concrètes et rapides".

"On demande des effectifs supplémentaires et une meilleure organisation de la vie de la détention à l'intérieur des prisons. Il faut, par exemple, des dispositifs spécifiques pour les détenus radicalisés ou violents." (Benjamin Marrou)

Les surveillants ont été délogés des abords de la prison du Pontet par les gendarmes peu avant 9h. L'évacuation s'est passée dans le calme.

Les gardiens se disent toujours mobilisés : ils promettent de nouveaux blocages si les négociations n'avancent pas.