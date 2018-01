Les surveillants du centre de détention d'Uzerche se mobilisent à nouveau, à l'appel du syndicat Ufap-Unsa, et bloquent l'établissement depuis 6 heures ce lundi matin. Le syndicat réclame des moyens supplémentaires dans les prisons, notamment après l'agression de Vendin le Vieil.

Uzerche, France

Depuis tôt ce matin, des palettes et des pneus brûlent devant l'accès au centre de détention d'Uzerche. Les surveillants pénitentiaires bloquent à nouveau l'établissement, depuis 6 heures ce lundi matin, à l'appel du syndicat Ufap-Unsa. Une cinquantaine d'agents sont rassemblés devant l'entrée du centre de détention et empêchent toute entrée et toute sortie.

La semaine dernière déjà, le personnel d'Uzerche avait suivi le mouvement national de protestation des surveillants pénitentiaires.

Le personnel pénitentiaire attend des moyens supplémentaires

Les manifestants attendent le déroulement de la réunion qui doit se tenir cet après-midi à Paris entre le syndicat Ufap-Unsa et la ministre de la justice Nicole Belloubet. La suite de leur mouvement dépendra de l'issue de cette entrevue. La proposition de 1000 créations de postes dans les quatre prochaines années n'a pas suffit au syndicat.

L'Ufap-Unsa demande des moyens supplémentaires, notamment après l'agression de surveillants à Vendin le Vieil, dans le Pas de Calais, par un détenu djihadiste. A Uzerche, trois surveillants ont été agressés par un détenu (de droit commun) il y a 10 jours et l'un d'entre eux a été blessé aux cervicales.