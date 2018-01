Dans les Landes, les surveillants de la prison de Mont-de-Marsan sont choqués et en colère après l'agression lundi de sept de leurs collègues par un détenu. Dans un communiqué, la garde des Sceaux Nicole Belloubet salue le "sang-froid" des agents et leur adresse "son soutien le plus total".

Mont-de-Marsan, France

Les surveillants du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan sont choqués et en colère après l'agression lundi après-midi de sept de leurs collègues. Un détenu s'est énervé et les a attaqué, parce qu'il ne voulait pas se soumettre à une fouille. Selon le ministère de la Justice "il s'agit d'un détenu de droit commun très violent, qui est suivi car il s'est radicalisé en prison". "C'est avant tout un détenu de droit commun violent et c'est pourquoi il est particulièrement surveillé. Il n'est pas incarcéré pour des faits de terrorisme", selon l'administration pénitentiaire.

Trois surveillants ont dû être hospitalisés, pour un nez cassé, ou encore un doigt cassé. Les surveillants ont passé des examens médicaux et ont été pris en charge par la pyschologue de l'établissement pénitentiaire. Dans un communiqué, la garde des Sceaux Nicole Belloubet salue le "sang-froid" des agents et leur adresse "son soutien le plus total".

Choc, émotion et colère

Ce mardi matin, les surveillants poursuivent le blocage du centre pénitentiaire. A 6 heures, ils étaient une quarantaine à bloquer l'accès de l'établissement. Personne ne rentre, personne ne sort c'est-à-dire pas de transfert de détenus, ni de parloirs.

Ce lundi, ils s'étaient déjà mobilisés après l'agression de plusieurs surveillants dans le Pas-de-Calais, à la prison de Vendin-le -Vieil. Ce mardi, le personnel montois est directement concerné "on est complètement choqué... Maintenant, plus aucun établissement, même la plus petite des maisons d'arrêt n'est plus à l'abri" explique ionel, surveillant depuis dix ans à Mont-de-Marsan, "il y a deux ans ou trois ans, on venait travailler sans forcément d'appréhension, mais là avec tout ce qui se passe, on peut avoir une certaine crainte, une certaine boule au ventre entre guillemets quand on vient travailler... On sait pas comment ça peut se passer, d'une heure sur l'autre ça peut dégénérer".

Manu, qui travaille au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis sept ans est, lui, très remonté : "Ras le bol d'être pris pour des jambons ! En détention, on leur donne tout et dès qu'on ne leur donne pas c'est un sentiment de frustration donc ils agressent."

Devant le centre pénitentiaire, Corinne, également depuis dix ans à Mont-de-Marsan, est très touchée parce qui se passe : "Ce sont des collègues, et pour certains des amis. On n'est pas là pour se faire taper dessus ! On n'a pas envie de venir travailler avec la boule au ventre..."