Les surveillants pénitentiaires mobilisés dans la région après l'attaque dans l'Orne

En soutien avec leurs deux collègues blessés après l'attaque au couteau au sein de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, les surveillants de plusieurs établissements pénitentiaires ont décidé de bloquer les prisons ce mercredi matin.

Une mobilisation synonyme de soutien mais aussi de colère. Les surveillants réclament plus de moyens pour assurer leur sécurité. Ils estiment aujourd'hui que la ministre de la justice Nicole Belloubet ne mesure pas leurs conditions de travail.

Dans le Var, les surveillants ont lancé un appel au blocage à La Farlède mais aussi à Draguignan et dans les Bouches-du-Rhône aux Baumettes à Marseille et devant la prison de Luynes à Aix-en-Provence.

C'est une agression de plus et c'est maintenant celle de trop. Il faut vraiment que la ministre comprenne que nous avons besoin de plus de moyens et que notre sécurité est en danger - Cyril Huet Lambing, délégué du syndicat pénitentiaire des surveillants à Luynes