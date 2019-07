Des seringues, de l'ecstasy, du cannabis et des smartphones trouvés dans la prison du Pontet

Ce mardi, la direction du centre pénitentiaire du Pontet a effectué une fouille après la disparition d'un couteau. Les surveillants ont trouvé de la drogue et des smartphones à la place.

Le Pontet, France

Au centre pénitentiaire du Pontet, la "pêche a été excellente" se félicite Force Ouvrière, le syndicat majoritaire de l'administration pénitentiaire. Suite à la disparition d'un couteau à beurre au niveau des ateliers ce lundi soir, la direction a décidé de mener une fouille minutieuse ce mardi matin, "en fermant le secteur de tout travail".

A l'occasion de cette fouille, le personnel a fait de nombreuses découvertes : neuf smartphones ont été retrouvés, douze chargeurs, 250 grammes de résine de cannabis, trois seringues, un "grand nombre" d'anabolisants (ecstasy, protéines, testostérone, ainsi que de la poudre blanche pouvant laisser penser à de la cocaïne) et un appareil servant originellement à couper des frites, que le syndicat soupçonne d'être utilisé pour couper la résine de cannabis. En revanche, le couteau à beurre n'a pas été retrouvé.

La direction a alors décide, ce mercredi, de mettre en place une "surveillance discrète" dans l'atelier, qui mesure 3 000 mètres carrés, et ce alors que les détenus étaient de retour. Résultat : le personnel a trouvé 37 smartphones de plus et 500 grammes de cannabis dans un espace de stockage où très peu de détenus ont accès.