Les surveillants UFAP/UNSA de la maison d'arrêt de Nîmes au bord de l'explosion

Nîmes, France

La maison d'arrêt de Nîmes n'usurpe pas sa réputation d'établissement le plus surpeuplé de France. Elle accueille aujourd'hui plus de 450 détenus pour 198 places. La conséquence, c'est qu'ils sont souvent trois dans les cellules, le 3e dormant sur un matelas au sol. Une situation qui engendre de très nombreuses tensions si l'on en croit le représentant de l'UFAP/UNSA. "Les bagarres dans les cellules sont monnaie courante, les détenus refusent très souvent de remonter dans les cellules après les promenades. Les surveillants sont de plus en plus souvent victimes d'agressions."

Des arrêts maladie en forte hausse chez les surveillants

Les dernières, c'étaient fin mars. Un surveillant stagiaire a reçu un coup de poing en pleine figure d'un détenu au moment où il réintégrait sa cellule. Traumatisme crânien. Le lendemain, c'est une élève surveillante qui a été agressée par un autre détenu qui lui a mis la main aux fesses. "Aujourd'hui, continue le représentant syndical, les collègues n'en peuvent plus. Il y a de plus en plus d'arrêt-maladie." L'UFAP/UNSA menace de plusieurs actions si la situation ne s'améliore pas rapidement.

Cette situation à la maison d'arrêt de Nîmes est connue depuis des années. Bernadette Jonquet, la représentante dans le Gard de l'OIP (Observatoire International des Prisons) le confirme. La situation est extrêmement tendue.

400 actes médicaux sollicités chaque jour

"3 détenus dans 9m2. Le 3e, c'est la personne qui change, qui vient au gré des arrivées. Ça veut dire des tensions toute la journée entre les détenus et des tensions ensuite avec le personnel. Il y aurait tous les jours une sollicitation pour 400 actes médicaux. Ça fait beaucoup."

Bernadette Jonquet, représentante dans le Gard de l'OIP Copier

Un aggrandissement prévu

Selon la représentante de l'OIP, ce qui crée aussi l'exaspération chez les surveillants, c'est le fait de ne pas avoir d'informations précises concernant le début des travaux d’agrandissement de la prison. Ils ont été promis par la Garde des Sceaux et devraient démarrer en 2019. 150 places supplémentaires devraient être créées.

"On souhaite que le parloir soit modifié" Copier

L'Etat a été à plusieurs reprises condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions de vie indignes des détenus au sein de la maison d'arrêt de Nîmes.