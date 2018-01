Depuis un an et demi, un belge était incarcéré à la prison de Maubeuge dans le quartier de l'isolement soupçonné d'avoir aidé Salah Abdeslam à se cacher en Belgique après les attentats de Paris. L'autre homme, un français , complice présumé d'Amédy Coulibaly le tueur de l'hyper casher était à l'isolement depuis 6 mois.

A l'isolement, il n'y a pas d'activités communes et 2 surveillants pour 6 détenus alors qu'en détention classique c'est 2 surveillants pour 120 détenus, et des activités communes.

Ils n'ont pas posé de problèmes particuliers en détention explique Christophe Muzzolin, délégué FO, mais avec leurs profils, il craint une contagion de la radicalisation auprès des détenus les plus fragiles, et un effet boule de neige avec la dizaine d'autres détenus suivis pour radicalisme qui pourrait poser des problèmes pour la sécurité de l'établissement.

Il pense notamment à l'attaque terroriste en 2016 à la prison du Val d'Oise, et à l'attentat déjoué à la prison de Fresnes cet automne organisé par des détenus.

On n'a pas les moyens humains et matériels de les surveiller, nous demandons des établissements dédiés pour les terroristes présumés et les détenus radicalisés