Les syndicats de police s'inquiètent du manque d'effectifs dans les commissariats du Cher

Alliance, Unsa Police et Synergie-Officiers, trois syndicats de policiers, s'alarment du nombre de départs à la retraite et mutations non remplacés dans le département du Cher. Selon leurs calculs, d'ici la fin de l'année, il manquera 25 fonctionnaires entre Bourges et Vierzon.

Selon les calculs des syndicats, les commissariats de Bourges et Vierzon vont perdre 25 fonctionnaires d'ici la fin de l'année (Photo d'illustration) © Radio France - Richard Vivion Xavier Touré, délégué Alliance au commissariat de Bourges est formel : "D'ici la fin de l'année, il va manquer 25 personnes au total entre les commissariat de Bourges et de Vierzon". Et cela n'est pas sans conséquence : "A titre d'exemple, certains dimanches matins nous n'avons qu'une seule patrouille pour toute la circonscription". Cela a aussi des conséquences dans le traitement des dossiers : "les plaintes ne peuvent plus être traitées en temps réel et les délais sont allongés. C'est certain que nos administrés le vivent mal, tout comme nos collègues". Un mal-être qui atteint les policiers du commissariat de Bourges et de Vierzon. Jusque 150 dossiers par enquêteurs Alliance, Unsa Police et Synergie Officiers dénoncent aussi une lourdeur administrative dans les procédures qui se fait aussi au détriment des enquêtes de terrain. Alliance estime que certains enquêteurs ont la charge de 150 dossiers, faute d'effectif suffisant. La brigade canine anti-stupéfiant est en sommeil tout comme la brigade motorisée. Ensemble, les représentants des trois syndicats ont été reçus par le député Loïc Kervran, élu dans le Cher. Il leur a promis de transmettre leur demande de renfort au ministère de l'Intérieur. Châteauroux avait connu la même problématique ces dernières années. Alliance en avait alors appelé à la sénatrice de l'Indre Frédérique Gerbaud. Après deux ans de démarches, une vingtaine de fonctionnaires avaient finalement été envoyées en renfort dans la préfecture de l'Indre.