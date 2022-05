Les tags fleurissent à Martigues

"Pas 2 nature, pas 2 futur", "Make art, not war" peut-on lire dans les rues de Martigues. Dans la nuit de lundi à mardi, des dizaines de tags apparaissent dans le quartier de l'Ile et proche du petit port, le miroir aux oiseaux. Luc, le chef du restaurant Le Miroir, peste "C'est pas très joli. on a trouvé mieux comme tag. En espérant que ça parte bien".

Les inscriptions, en rouges et noires, sont de la taille d'une feuille A4, faites à la bombe ou au pochoir. Parmi les cibles des tagueurs : les jardinières des particuliers. Des rues entières arborent des petits cœurs sur les pots de fleurs. Du street-art sommaire qui n'est pas du goût des riverains. Jacques est impacté "ils m'ont tagué là, sur la jardinière... _j'ai essayé de nettoyer comme j'ai pu_. Mais je vais devoir remettre un coup de peinture", râle-t-il

Une plainte contre X a été déposée.