Metz, France

Un hall quasiment désert, des trains qui n'arrivent pas et des tableaux d'affichage vides. La gare de Metz n'attire pas les foules les jours de grève à la SNCF. La nouvelle phase de mobilisation qui commence ce mercredi, pour deux jours, s'annonce comme les autres pour les usagers... et pour les taxis.

Parce que les quais de la station de taxis, à la sortie de la gare, sont vides eux aussi. Un manque à gagner pour les conducteurs : "On perd au moins 5 ou 6 courses sur le _trafic qui vient de Paris_", confie Pascal, adossé à sa portière. Ces trains en provenance de la capitale sont des mines d'or pour les taxis, principalement celui qui arrive à Metz à 9h05, supprimé ce mercredi matin.

"On récupère les Parisiens à cette heure-là pour les amener à leur travail. Dans l'après-midi, on passe les chercher pour les déposer à la gare. C'est une organisation de travail particulière. _Quand il n'y a pas de trains, on est pénalisé_", déplore Christian Nicolas, président du syndicat des taxis de Moselle.

Je fais plus d'heures les jours de grève - Stéphane, chauffeur de taxi à Metz

Pour éviter de perdre trop d'argent, les chauffeurs de taxis ont trouvé des solutions, comme Stéphane : _"_Je fais plus d'heures les jours de grève, je travaille plus tard". Et puis, les conducteurs comptent aussi sur la chance : "J'ai un client qui se rend sur Paris tous les lundis et à cause de la grève, il a dû prendre le taxi pour y aller, il n'avait pas d'autres solutions", révèle Gary.

On est encore loin du bilan définitif des pertes pour les taxis pendant ces grèves, mais Christian Nicolas se risque à un pronostic : " On aura beaucoup de mal à rattraper le chiffre d'affaire raté pour les entreprises de taxis les jours de grève. On verra cela dans quelques mois."

