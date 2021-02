Les témoignages glaçants et dignes des époux Cassegrain aux assises du Loiret

Leurs témoignages étaient très attendus. Au quatrième jour du procès pour cambriolage et séquestration avec actes de barbarie des agresseurs des époux Cassegrain, les deux victimes ont pris la parole ce vendredi 5 février devant les jurés de la cour d’assises du Loiret. Corinne et Bertrand Cassegrain ont témoigné et raconté la nuit d’horreur qu’ils ont subi le 14 juillet 2016 à Saint-Ay. Agressé en pleine nuit par trois individus, le couple avait été violenté, ligoté, bâillonné. Le mari avait été brûlé au chalumeau.

Le jour qui se lève nous a sauvé-Corinne Cassegrain

Les effroyables photos des brûlures de son mari viennent à peine de défiler sur le grand écran de la cour d'assises lorsque Corinne Cassegrain est appelée à la barre pour témoigner. Ses premiers mots : "je suis impressionnée d’être ici mais aussi ravie car ça veut dire que je suis vivante ". Puis elle raconte. La stupeur en pleine nuit de voir arriver les assaillants dans son salon où elle s'est assoupie sur le canapé devant la télé, les coups de pieds et de poings, les cris de son mari dans le garage puis son visage tuméfié, inconscient près d’elle dans la chambre, les menaces d’être brûlée vive, la certitude de mourir et puis le jour qui se lève et qui vient dit elle "les sauver ". Un récit poignant sans débordements. Et pourtant ce témoignage a été "très difficile" pour Corinne Cassegrain indique Me Isabelle Felenbok. "Elle n'a pas dormi de la nuit depuis le début des débats mais c'est quelqu'un de très humain qui voulait _montrer à ses agresseurs qu'elle est toujours debout_, à l'intérieur c'est quelqu'un de totalement brisé mais ce n'était pas le moment de le montrer" ajoute son avocate.

Calme et dignité

A son tour, Bertrand Cassegrain raconte lui aussi à la barre. Il parle avec calme sans un mot plus haut que l'autre. Il évoque avec pudeur la souffrance de ses blessures, ses 23 jours passés à l'hôpital. "Vous n'êtes pas homme à vous plaindre" lui lance un peu ébahie la présidente de la cour. Le septuagénaire est là "pour tourner la page". Pour Me Felenbok "il était important qu'ils soient dignes dans leur témoignage car leur dignité leur a été retirée pendant les faits, _ils ont été humiliés, ils ont vécu des faits de sadisme_". Depuis l'ouverture du procès mardi dernier, les époux Cassegrain attendent des réponses qu'ils n'ont toujours pas. Dans le box, les deux auteurs présumés continuent de rejeter les violences sur le 3ème agresseur, aujourd'hui toujours en cavale. "Faudrait qu'ils parlent à un moment donné, c'est grossier, irrespectueux" dit Corinne Cassegrain en regardant les deux hommes. Le procès doit reprendre lundi, verdict attendu mardi.