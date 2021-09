Deux témoins du crash d'hélicoptère à Villard-de-Lans racontent ce qu'elles ont vu

L'accident a eu lieu à 16h30, alors que l'hélicoptère porte secours à un vététiste, il heurte vraisemblablement un câble et se cabre à l'avant, selon un témoin. Après s'être abîmé au sol, l'appareil prend feu. Sylviane était sur place, elle a entendu le crash. "On était au lac de la Moucherolle. En descendant on a entendu une grosse détonation, il y avait une grande fumée noire. On a appris par un randonneur que c'était un hélicoptère qui est venu secourir un cycliste et on ne sait pas ce qu'il s'est passé... Il s'est penché et les réservoirs ont explosé."

Gabrielle aussi était sur les lieux du crash, une dizaine de minutes avant l'accident. "On a vu l'hélicoptère survoler la zone et on a entendu un grand boom, puis de la fumée, des morceaux qui s'envolaient, décrit-elle, encore choquée. Il y avait un couple avec deux enfants juste à côté, ils se sont mis à courir. Un autre monsieur s'est mis à plat ventre. Ça fait peur, on pense aux personnes dans l'hélicoptère..."

Un mort, un blessé grave et trois légers

Les opérations de secours ont pris fin en début de soirée. D'importants moyens ont été mobilisés, dont trois hélicoptères de départements limitrophes, selon le préfet de l'Isère. Les membres de l’équipage blessés, dont le pilote, un médecin du Samu et deux gendarmes du PGHM, ont été évacués vers le CHU de Grenoble. L’un d’entre eux est gravement blessé, les autres le sont plus légèrement.