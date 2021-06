Les TER pour le Tour de France menacés par une grève dans les gares du Finistère

Y aura-t-il des perturbations sur le trafic TER en ce week-end de Tour de France ? La CGT et Sud Rail Brest lancent un appel à la grève à partir de vendredi. C'est une manière de mettre la pression à la direction de la SNCF à la veille du grand week-end festif de la Grande Boucle. La direction de la SNCF doit présenter jeudi son projet de réorganisation des gares finistériennes. Les syndicats s'y opposent depuis plusieurs mois. Si les discussions échouent, le trafic des TER pourrait être perturbé et les trains supplémentaires prévus pour transporter les spectateurs du Tour de France pourraient ne pas être assurés.

Des TER à prix préférentiels mis en place par la région

La région Bretagne met d'ailleurs en place plusieurs tarifs préférentiels à 1 euros pour les cars interurbains BreizhGo. D'autre part, les trains TER à moitié prix vont être proposés au public.

Brest-Landerneau le 26 juin (198 km)

Toutes les lignes interurbaines BreizhGo du Finistère sont au tarif unique de 1 € par trajet, tandis que le billet TER est à demi-tarif au départ ou à destination de Brest, Quimper, Châteaulin et Landerneau.

Perros-Guirec-Mûr/Guerlédan le 27 juin (183 km)

L’ensemble des lignes interurbaines BreizhGo des Côtes d’Armor est à 1 € par trajet ; la réduction de 50% sur le TER s’applique, elle, au départ ou à destination de Lannion, Paimpol et Saint-Brieuc.

Lorient-Pontivy le 28 juin (183 km)

Toutes les lignes interurbaines BreizhGo sont au tarif unique de 1 € par trajet, tandis que le billet TER est à demi-tarif au départ ou à destination de Lorient, Plouharnel, Sainte-Anne d’Auray et Auray.

De plus, des navettes gratuites entre Mûr-de-Bretagne et Pontivy seront mises en place à partir du samedi 26 juin, entre 15h et 22h, ainsi que les dimanche 27 et lundi 28 juin entre 10h et 22h.