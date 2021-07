Les terrains d'entraînement de l'US Concarneau envahis par des caravanes

US Concarneau

Dans un communiqué publié ce samedi, l'US Concarneau explique que des gens du voyage auraient envahi les quatre terrains d'entraînement de la municipalité. "Des dizaines de caravanes ont forcé le passage [...], privant ainsi toute possibilité d’entraînement de notre équipe National et de l’ensemble des équipes du club" écrit le responsable du club de football.

Une intrusion qui met le club breton dans une situation "catastrophique", à une semaine seulement de la reprise de la compétition de National vendredi prochain à domicile face au Red Star. "Monsieur le Maire et ses services ont tenté d’arrêter sans succès cette violation de propriété, le mal est fait, et nous n’avons plus que nos yeux pour pleurer. Le club n’a vraiment pas besoin de cela dans ces moments difficiles", conclut le club, visiblement très amer.