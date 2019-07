Les TGV circulent de nouveau normalement, ce mercredi matin, entre Marseille et Avignon

La circulation des TGV a repris normalement, mercredi matin, entre Marseille et Avignon. Mardi soir, les trains à grande vitesse ont été déroutés sur la voie "classique", à cause d'un incendie entre Caumont et Cavaillon. Une vingtaine d'hectares a brûlé.