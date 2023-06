Les TIG, travaux d'intérêt général, fêtent leurs 40 ans, à Saint-Omer

Conseillers en probation, juges, procureur, avocats et aussi collectivités et associations locales : l’ensemble des acteurs des travaux d'intérêt général se sont retrouvés, ces jours derniers, à Saint-Omer, pour faire le point sur ce dispostifs lancé il y a 40 ans. Ce sont donc les 40 piges des TIG !

Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Omer, Hortense-Flore Collonniers prononce environ 5% de ces peines en travaux d’intérêt général : "Peut-être que ces dernières années, on en prononce moins. Une des raisons vient du fait que nous avons affaire à des dossiers de plus en plus complexes et à des prévenus qui ont déjà des casiers judiciaires chargés, pour qui les TIG ne sont plus adaptés."

Une peine qui a du sens

Ces peine alternatives, qui visent à réparer la faute communise, Me Agnetha Vytelingum les propose à ses clients, au moment de passer devant le tribunal. L’avocate audomaroise raconte d’ailleurs cette anecdote survenue à l’un d’eux : "On voyant une personne, un TIGiste, qui avait commis des outrages sur des gendarmes et qui étaient en train de repeindre la gendarmerie au titre de son TIG, j'ai trouvé ça très cocasse. Mais depuis, c'est un homme qui n'a plus fait parler de lui, donc je pense que ça a trouvé tout son sens!"

Raynald a 35 ans et après un parcours judiciaire assez lourd, sur sa dernière condamnation, il a été volontaire pour un TIG dans un centre équestre …et ça a changé sa vie : "Moi je voulais payer ma peine en timbres-amende, mais ce n'était pas possible. Donc, on est parti sur des TIG. J'ai effectué 320 heures, au rythme de 20 heures par semaine. Et aujourd'hui, je je suis intérimaire, j'ai retrouvé un travail et un appartement. Je me suis réinséré et reconstruit. J'ai fait du bénévolat, mais dernière j'ai décroché quelque chose de bien et j'ai payé ma dette à la société."

Une expérience de plus

« Réparer le passé pour préparer l’avenir », c’est un peu la philosophie du TIG. C'est un premier pas vers autre chose, raconte Sophie Marguet, la responsable des TIG dans le Pas-de-Calais : "C'est carrément un tremplin, car souvent, derrière, ils peuvent signer un contrat. Mais même s'il n'y a pas de contrat, c'est une expérience supplémentaire. Il y a eu des savoir-être et des savoirs de base, des savoir-faire qui ont été acquis pendant cette période. Ils ne sont pas négligeables pour la personne."

Le regret de tous les acteurs des TIG est de constater que cela concerne surtout des hommes. Les femmes sont souvent confrontées à l’impossibilité d’honorer leur contrat, en raisons des contraintes familiales qu’elle assument seules.