Les tortionnaires du petit Yanis jugés aux assises du Nord à partir de ce lundi

L'affaire avait provoqué une vive émotion dans la région : six personnes comparaissent à partir de ce lundi devant la cour d'assises du Nord à Douai, toutes soupçonnées d'avoir infligé des sévices ou laissé faire ces sévices sur Yanis, un petit garçon âgé à l'époque de 2 ans et demi.

Quatre des accusés comparaissent pour "torture ou acte de barbarie". La mère de Yanis figure parmi les accusés. Elle est poursuivie pour des violences antérieures au séjour de Yanis chez ce couple.

Les faits remontent à 2018. Ils se sont déroulés à Auberchicourt, près de Douai. L'enfant a subi de graves violences, notamment au cours de deux soirées très alcoolisées chez un couple d'amis auquel la mère avait confié l'enfant.

Lorsque la mère conduit Yanis à l'hôpital le 18 décembre 2018, Yanis présente de nombreuses coups et blessures sur tout le corps et notamment les parties génitales, ainsi que des fractures du tibia et du bassin, au point que l'enfant est placé en coma artificiel.

La mère explique aux enquêteurs qu'elle avait du mal à gérer son enfant, ce qui l'avait décidé à le confier à un couple d'amis pour une quinzaine de jours mais l'enfant y subit de nombreuses violences, en particulier au cours de deux soirées fortement alcoolisées en présence de proches.

Des dysfonctionnements de la justice et des services sociaux

Or ces violences auraient peut-être pu être évitées, estime L'enfant bleu, l'une des associations de protection de l'enfance, partie civile dans ce procès qui dénonce des dysfonctionnements de la justice et des services sociaux. Selon L'enfant bleu, un signalement avaient déjà été fait concernant la mère du petit Yanis mais il n'avait pas été suivi d'effet.

Même chose concernant le couple d'amis qui habitait auparavant dans le Lot-et-Garonne et qui avait fait l'objet de signalements concernant au moins l'une de ses cinq filles. Ces signalements n'avaient pas été transmis au département du Nord lors du retour du couple dans la région en 2018. Sept mineurs sont d'ailleurs parties civiles au procès, Yanis et son frère, ainsi que les cinq filles du couple qui avait hébergé Yanis.