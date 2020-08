Les touristes accueillis par une vaste opération de contrôle au Cap d'Agde et à Marseillan-plage

Une opération de contrôle commune de la gendarmerie et des polices nationale et municipale ce samedi à Marseillan-plage et au Cap d'Agde. L'idée est de faire de la prévention auprès des touristes qui arrivent sur le littoral.

Impossible de les rater ! Quarante policiers et gendarmes présents samedi après-midi sur les ronds-points de Marseillan-plage et du Cap-d'Agde pour accueillir les touristes avec une vaste opération de contrôle. Une opération commune à la police nationale et à la gendarmerie, avec la police municipale.

Une opération commune pour montrer que la gendarmerie et la police nationale savent travailler ensemble

Le procureur de la République de Béziers avait donné l'autorisation d'ouvrir les coffres et même de réaliser des fouilles au corps, "on cherche des produits stupéfiants, des armes que ce soit arme blanche comme les couteaux ou les matraques mais également des armes à feux qui peuvent provoquer des drames" explique Thomas Matter, capitaine au comité de brigades de Marseillan et Florensac. Cet été 2020 est marqué par une recrudescence des violences, pas de chiffres précis mais un vrai phénomène pour la commissaire d'Agde, Annabelle Challiès, "des violences et des agressions au sein de la famille, entre voisins dans les campings sur fond d'alcool. Les gens sont à fleur de peau. On sent qu'ils ont été frustrés par le confinement. Ils veulent se lâcher, profiter la vie avant une rentrée qui s'annonce incertaine sur le plan sanitaire".

Un été post-confinement plus violent que l'année dernière

294 véhicules ont été stoppés, choisis "au hasard assure le capitaine Matter "avec l'intuition et l'expérience, on finit par sentir si les automobilistes ont quelque chose à se reprocher". Des hommes ou des femmes seuls, des familles, voiture de luxe ou véhicule plus anciens, le procédé est toujours le même, les forces de l'ordre vérifient le permis de conduire, la carte grise et l'assurance. Le capitaine Pierre Chauvet fait également des vérifications sur le FPR, le Fichier des Personnes Recherchées.

29 infractions ont été constatées, des défauts d'assurance bien souvent et un homme est placé en garde à vue après avoir soufflé dans le ballon " 1 gramme 24 au premier souffle il est placé en cellule de dégrisement, le temps de voir si son taux d'alcoolémie est en montant ou en descendant" précise le capitaine David Rimbaud des gendarmes de Pézenas "un tel taux d'alcoolémie à 15h, c'est désespérant. L'alcool est souvent un élément qui favorise les violences, les altercations".

Des messages de prévention pour les touristes qui arrivent

Mais cette opération de contrôle a aussi pour objectif de faire passer des messages de prévention aux touristes qui sont tous des victimes potentiels. Les forces de l'ordre rappellent qu'il ne faut pas laisser son sac à main dans les voitures et qu'il faut bien fermer les baies vitrées dans les logements.

Il faut rappeler les messages. On fait de la marteauthérapie - Capitaine Rimbaud

"On leur dit aussi de ne pas laisser de chiens ou des enfants dans les voitures, avec la canicule c'est très dangereux. Il est bon de le rappeler. On fait de la marteauthérapie chaque année." ajoute le capitaine Rimbaud qui estime que ce type de contrôle a aussi pour effet de montrer aux délinquants "que nous, on n'est pas en vacances".

