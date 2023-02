Les trafiquants de drogue pilonnés dans la cité de la Beaucaire à Toulon

Ce mercredi matin encore, les policiers étaient déployés en grand nombre dans cette cité située à l'ouest de Toulon. Un quartier qui vivait sous le joug des trafiquants depuis trop longtemps. Et dont la libération a donné lieu à des scènes de remerciements à destination des fonctionnaires de police. "Des vieux messieurs nous ont remercié ce matin. Ils nous ont dit qu'ils étaient très contents de nous voir car on leur permettait de vivre dans un cadre désormais apaisé" commente le contrôleur général Marjorie Ghizoli, directrice départementale de la sécurité publique.

ⓘ Publicité

Car les opérations se multiplient depuis une semaine et la présence policière est massive, et très visible. Ce mercredi une nouvelle fois une semaine après les onze interpellations dans la même cité. Il s'agissait cette fois-ci de contrôler les commerces. Et d'ailleurs dans l'un d'entre eux, officiellement un salon de coiffure, les fonctionnaires ont découvert une salle de jeux et un débit de boissons clandestins. Son gérant, qui devait d'ailleurs être expulsé a été placé en garde à vue. "Un dispositif plus massif, mieux coordonné qui donne de très bons résultats. Et qui va s'inscrire dans la durée" précise le Préfet du Var Evence Richard. Dans les semaines à venir en effet, les parties communes vont être vérifiées. Un diagnostique de sûreté globale du quartier doit être dressé avec notamment le bailleur mais aussi la collectivité. "Un véritable projet de quartier à débattre avec les habitants" conclut le Préfet.

Les habitants qui se réveillent chaque jour avec un cadre de vie de plus en plus assaini. Les voitures épaves ont été enlevées, les barrières aménagées entre les étages par les trafiquants ont été enlevées. Des travaux de peinture ont même déjà été entrepris. Les appartements squattés ont été libérés.

Une jeunesse inquiétante

Ce qui frappe dans cette affaire, au delà du mode opératoire, c'est aussi la jeunesse des protagonistes. Trois mineurs figurent parmi les interpellations, dont l'un d'à peine seize ans est considéré comme l'une des têtes du réseau. Et les huit autres sont de très jeunes majeurs. Et pour la plupart, ils ont déjà des casiers judiciaires bien remplis. "Certains sont en effet en état de récidive légale" confirme le Procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz.

La multiplicité des opérations policières a d'ailleurs permis de mettre un terme aux ambitions d'éventuels repreneurs qui n'ont pas hésité, quasiment dès le lendemain de la vague d'interpellations il y a une semaine à recruter en région parisienne de nouveaux vendeurs pour remplacer ceux qui venaient d'être interpellés. "La main d'oeuvre locale s'assèche et ils ont recours à des méthodes de recrutement assez imaginatives. Et ils vont rechercher des mineurs ou des majeurs en région parisienne, qui vont "travailler" sur les points de deals tenus par les locaux qui ont été interpellés" détaille le Parquet.

Où va l'argent ?

Un trafic qui s'était concentré sur deux tours, l'une spécialisée dans la vente de cannabis, l'autre dans la cocaïne. Un appartement dans une troisième tour avait été réquisitionné de force par les mis en cause pour servir de cache pour les différents produits, les armes, et l'argent liquide. La locataire, mère de famille élevant seules ses enfants, subissait les pressions des dealers pour entreposer le tout chez elle. Cette dernière, victime elle-aussi, a pu être relogée avec ses enfants.

Des profits évalués à 10 000 euros par jour. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros par mois sur tout l'arrondissement judiciaire de Toulon. Où va l'argent ? "Il suit un certain nombre de circuits qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Mais ils font partie des axes de travail prioritaires. Ma crainte, c'est que cet argent irrigue le fonctionnement économique d'un certain nombre de sociétés sur l'arrondissement de Toulon. Et cela, ce sont des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Et que je ne laisserais pas faire" avertis Samuel Finielz, le procureur de la République de Toulon.

En attendant leur procès au mois d'avril, quatre majeurs ont été placés en détention provisoire, tout comme le mineur de seize ans. Deux autres mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire. Deux individus ont été condamnés à des peines de six mois et un an avec sursis, et une interdiction de fréquenter la cité de la Beaucaire pendant cinq ans.