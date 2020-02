Des trafiquants de stupéfiants d'Argentat condamnés

Argentat, France

Leur trafic a duré plusieurs mois. Après une enquête de près d'un an menée par la gendarmerie ils ont été interpellés lors d'une vaste opération le 10 novembre à Argentat. Ils auraient écoulé 14 kilos de résine de cannabis et 135 grammes de cocaïne. Trois hommes, tous membres de la même famille, ont comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel de Tulle.

Le premier âgé de 33 ans habitait Brive. C'est lui qui achetait la drogue, du cannabis et de la cocaïne, dans les quartier de Gaubre et de Tujac de la cité gaillarde. C'est le seul qui agissait en état de récidive. Il écope de 22 mois de prison dont 8 avec sursis et mise à l'épreuve durant 2 ans. Le second, âgé de 26 ans, habitant Argentat, était le chef du réseau. Lors de la perquisition de son domicile un véhicule haut de gamme, 2 téléviseurs à écran plat, un ordinateur, de l'électroménager avaient été retrouvés, bien qu'il était sans emploi. Il est condamné à 22 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis également. Le troisième, de 25 ans résidant aussi à Argentat, qui tenait le rôle de nourrice et de mule, écope lui de 16 mois de prison dont 6 avec sursis.