À l'approche de Noël, les traiteurs nîmois prennent la cinquième vague de plein fouet

Avec les fêtes de Noël et du jour de l'An, les mois de décembre et janvier représentent le plus gros chiffre d'affaire de l'année pour les traiteurs nîmois. Pourtant, depuis quelques jours les annulations n'arrêtent pas de tomber. En cause, la situation sanitaire en France qui se dégrade, ce qui rend frileuses les entreprises, pour organiser des repas de fin d'année.

À la Fourchette des Arènes à Nîmes, déjà 20 annulations ont été enregistrées ces derniers jours. Et ce n'est pas tout, à sa tête, Alexandre Bouchet redoute également le nombre de clients qui, dans l'incertitude, n'organiseront tout simplement rien. Un chiffre impossible à calculer. Désabusé, ce traiteur espère que les clients continueront à venir faire leurs achats dans sa boutique, au 19 rue de l'Aspic.

Le pari de la vente en ligne

De son côté, Christophe Bonnaure directeur de production à La Cigale Traiteur, n'enregistre lui aussi que des annulations depuis une dizaine de jours. Pour compenser, l'entreprise, qui a appris des précédentes vagues, mise tout sur le service au particulier en ligne avec des repas livrés directement chez soi pour les fêtes.

Ce mercredi, l'association Traiteurs de France avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en demandant une aide de toute urgence à l'Etat pour palier cette chute des commandes. Ces deux traiteurs nîmois appellent également à un coup de pouce du gouvernement afin de les aider à maintenir leur entreprise à flot.