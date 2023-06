Les trams et les bus très perturbés ce matin à Grenoble

Des grosses perturbations sur les transports en commun de la TAG ce jeudi matin, à cause d'un "incident technique" sans plus de précisions pour le moment. Le trafic des bus et des trams est très perturbé à Grenoble et dans l'agglomération, sur toutes les lignes. Les premiers départs n'ont pas pu se faire.

Le réseau de transport M'Tag indique qu'un problème technique perturbe les transmissions radio entre les agents.

Le trafic est en train de reprendre doucement. Certaines lignes de bus ont redémarré dès 6h.