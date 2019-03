Les transports en commun à l'arrêt à Besançon après l'agression d'un conducteur

Aucun bus ni tramway ne circule ce mercredi après-midi à Besançon et son agglomération. Le personnel du réseau Ginko a cessé le travail après l'agression d'un conducteur par un homme cagoulé et armé.

Besançon, France

Les tramways et les bus de Besançon ne circulent pas ce mercredi après midi, dans l'agglomération. Les salariés ont cessé le travail, après l'agression d'un conducteur, au moment de sa prise de service du matin.

L'agresseur en fuite

L'agression a eu lieu à 5h25, au terminus Saint-Claude : un homme cagoulé et armé menace le conducteur et lui réclame de l'argent, avant de prendre la fuite. Une plainte a été déposée et le conducteur a été pris en charge par l’entreprise pour un accompagnement psychologique. Après cette agression , le trafic est suspendu depuis 13h30, pour toute la journée.

🔴🔴🔴 COMMUNIQUÉ - agression d'un agent / interruption du service bus&tram



Ce matin à 05h25, un conducteur de Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko, s’est fait agresser alors qu’il allait prendre son service au terminus “St Claude”. — Ginko, pour voyager dans le Grand Besançon (@ginkovoyage) March 6, 2019

La direction en appelle aux élus

Dans un communiqué, la direction de Keolis Besançon Mobilités, qui exploite le réseau, dénonce "un évènement grave" apporte son soutien : "L’ensemble du personnel, ses représentants et la direction de Keolis Besançon Mobilités condamnent sans réserve cette agression intolérable. Nous tenons à apporter tout notre soutien au conducteur ainsi qu’à ses collègues choqués par cette violence."

La direction en appelle également aux élus et souhaite "alerter les pouvoirs publics sur la _sécurité des agents_". Le service reprendra ce jeudi 7 mars, à 5h du matin.