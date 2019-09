Les travaux d'isolation à 1 euro, c'est l'arnaque à la mode en ce moment en Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

Une trentaine de personnes ont assisté jeudi après-midi à Azay-le-Rideau à une réunion publique d'information sur les démarchages abusifs par téléphone et les arnaques à domicile. Aujourd'hui, dans nos communes d'Indre-et-Loire, on compte deux arnaques à la mode. Les travaux d'isolation à 1 euro. Avec une prime de l'Etat, des escrocs tentent d'en profiter. L'autre arnaque, ce sont les faux billets en euros utilisés pour le cinéma, ce qu'on appelle la "movie money". Une tentative d'arnaque à cette fausse monnaie a eu lieu à Azay-le-Rideau au mois d'août.

Des produits miraculeux destinés à fluidifier le sang et vendus 580 euros

Jeudi, la gendarmerie et la CLCV, Confédération du Logement et du cadre de vie, ont déroulé devant une trentaine de Ridellois, retraités et personnes âgées, toutes ces ruses et tentatives d'arnaque à la mode. Ils ont rappelé les conseils de prévention. "On a eu récemment un démonstrateur qui vendait des produits pour fluidifier le sang. Trois produits vendus 580 euros. Une vraie arnaque, explique Michel Peyrat, bénévole à la CLCV. On a pu résoudre le dossier à l'amiable. Heureusement, on arrive à obtenir gain de cause dans 70% des cas sans aller au tribunal.

Chez les gendarmes, on ne constate pas de recrudescence actuellement des démarchages abusifs ou des arnaques à domicile. Les gens commencent à mieux savoir s'en défendre, selon le major Jean-Charles Da Costa, commandant la communauté de brigades d'Azay-le-Rideau et de Sainte-Maure-de-Touraine. Les gens n'hésitent plus à nous appeler pour nous signaler une arnaque. Heureusement, le travail de prévention commence à porter ses fruits. Les gens refusent désormais plus systématiquement une visite à domicile.