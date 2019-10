Les travaux de rénovation de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap devraient débuter en 2021

Grenoble, France

Laurent Wauquiez l'assure : la ligne de train Grenoble - Gap sera bien rénovée, et les travaux débuteront en 2021. La ligne fermera comme prévu en 2020 puis le chantier pourra commencer.

L'Etat et la Région participeront à hauteur de dix millions d'euros chacun

D'après le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région va mettre plus d'argent que prévu sur la rénovation de cette ligne : dix millions d'euros plutôt que six, et l'Etat mettra la même somme. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur participera aussi. La Métropole de Grenoble a déjà mis de côté une enveloppe de deux millions d'euros. Christophe Ferrari, président de la Métro, précise : "Une fois que les études sur cette régénération seront terminées et que le montant global financier sera posé, on verra si il y a besoin d'un peu plus. _Il y a d'autres financeurs comme SNCF Réseau et le Département de l'Isère, qui doivent aussi largement apporter leur pierre à l'édifice_, mais évidemment la Métropole se tient disponible. Il faut maintenant que SCNF Réseau nous fasse une estimation précise de cette première phase de régénération."

Ce n'est jamais qu'une promesse de plus

Pour le collectif L'étoile ferroviaire de Veynes, qui défend cette ligne, il faut tout de même rester prudent. Selon Lionel Perrin l'un de ses membres : "Ce n'est jamais qu'une déclaration et une promesse de plus, et on a l'habitude malheureusement dans le collectif d'avoir entendu beaucoup de promesses qui n'ont pas toujours été suivies d'actes. En particulier _le secrétaire d'Etat aux transports, qui a récemment promis des travaux en 2020... On ne les voit toujours pas venir_, alors espérons que ceux que Laurent Wauquiez annonce en 2021 vont avoir lieu." Le collectif organise par ailleurs une conférence de presse lundi en présence d'élus, et un rassemblement le 22 octobre, date à laquelle se réunira un comité de pilotage de l'ensemble de l'étoile ferroviaire grenobloise.