Les travaux du campus bisontin de la Bouloie sont lancés

Les responsables des collectivités territoriales - Grand Besançon Métropole et Région Bourgogne-Franche Comté en tête- ont participé à la pose de la première pierre du nouveau campus de la Bouloie.

Les travaux de transformation du campus de Bouloie-Temis à Besançon sont officiellement lancés depuis ce lundi 13 décembre. Ils ont nécessité le déblocage d'une enveloppe de 80 millions d'euros. Nouvel amphithéâtre, nouveaux labos de recherches, mais aussi une maison du sport sont au programme. Les nouveaux espaces accueilleront également des jardins et même une épicerie sociale et solidaire.

Il était très important de rattraper notre retard "-. Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche Comté

Certains bâtiments du campus bisontin datent des années 70 et sont devenus inadaptés. Une remise à niveau s'imposait pour Marie-Guite Dufay, la présidente de la collectivité régionale : " Sur le plan des conditions de travail, nous allons pouvoir rattraper le retard accumulé. En additionnant les contrats de plan, la région aura débloqué au total plus de 60 millions d'euros, et c'était pour nous une priorité ! " A l'issue de son discours inaugural, la présidente de l'université de Franche Comté, Macha Woronoff a ainsi rappelé de son côté que 41 % des structures sur le campus étaient vétustes, soit carrément le double de la moyenne régionale.

Le nouveau campus Bouloie-Temis sera livré à la fin de l'année 2025. Au total entre les constructions nouvelles et les bâtiments rénovés, 70 000 mètres carrés seront impactés en intérieur. Et les transports n'ont pas été oubliés avec près de 3 kilomètres de pistes piétonnes et cyclables réaménagées, ainsi qu'un renforcement de la fréquence des bus qui desservent le campus