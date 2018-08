Montpellier, France

Depuis le début du mois d'août le centre commercial Polygone à Montpellier est en travaux. En plein milieu du magasin, les escalators ont été retirés, remplacés par un énorme trou de trois étages bardé d’échafaudages. A la fin de l'année 2019 le bâtiment sera transformé, mais en attendant le chantier s'est installée. Des travaux, de nuit, pour ne pas gêner les clients et les commerçants. Le chantier se fait progressivement, secteur après secteur, pour ne pas avoir à fermer le centre commercial tout entier. Le polygone a été inauguré en 1975. En février 2017, le détail des travaux avait été officialisé.

Dans quelques mois, un centre commercial "à ciel ouvert"

En attendant les clients sont un peu déconcertés. "J'ai été très étonnée quand je suis arrivée pour faire mes courses, je ne savais pas qu'il allait y avoir des travaux. Ils sont quand même importants avec tous ces échafaudages, s'étonne Brigitte, une cliente régulière. Et puis on ne voit pas bien qu'il y a des magasins, ouverts, derrière."

Une crainte partagée par certains commerçants : "Comme on n'a plus d'escalators de notre côté, on a un peu peur d'avoir une diminution de la fréquentation, s'inquiète Laure, qui travaille dans un commerce à proximité. Ils ont mis des panneaux pour ne pas qu'on nous oublie...on va voir ce que ça donne". La direction du Polygone précise de son côté que des panneaux d'indication encore plus nombreux et visibles seront installés très prochainement dans le centre commercial.

D'ici un an et demi, le toit aura été remplacé par une gigantesque baie vitrée et tout le centre commercial aura connu un lifting. 43 ans après son ouverture, les clients s'accordent à dire que le centre avait bien besoin d'une rénovation. "Là c'est pas joli, mais après ça sera très beau ! Très lumineux. De toutes façons il faut bien qu'il le fassent. Ça ne me dérange pas", se réjouit une cliente.

Chaque jour, 30 000 personnes traversent le polygone. Le centre commercial restera ouvert toute la durée des travaux, mais le soir, le passage ferme à 22h au lieu de minuit

L'escalator a été retiré au début du mois d'août © Radio France - Elena Louazon