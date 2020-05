Les tribunaux de l'Yonne rouvrent au public, mais leur accès reste très encadré

Avec le déconfinement, la justice reprend progressivement son rythme habituel. Mais les accès aux tribunaux d'Auxerre et de Sens sont désormais restreints et fléchés. Seules les personnes convoquées sont admises lors des audiences. Et le port du masque est obligatoire dans les tribunaux de l'Yonne.