Les trois auteurs des braquages dans l'Aude et les P-O placés en détention provisoire

Les trois individus, auteurs de 5 braquages dans plusieurs départements dont l'Aude et les Pyrénées-Orientales, ont été mis en examen pour tentative de vol à main armée et vol à main armée, puis placés en détention provisoire.

Pyrénées-Orientales, France

Ils étaient activement recherchés pour avoir commis différents braquages dans des commerces de proximité dans les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, la Haute Garonne et les Pyrénées Atlantiques. Ces Trois individus, deux hommes et une femme, ont été interpellés par la Police de l'Air et des Frontières dans la nuit de vendredi à samedi au Perthus, à la frontière franco-espagnole.

Ils ont ensuite été remis à la Section de recherche de la gendarmerie de Montpellier. Au total, ils ont commis 5 braquages (30, 31 octobre; 2,5,6 novembre) dans un périple criminel qui aura duré 10 jours.

De nationalité Belge

Ces trois jeunes majeurs âgés de 18 à 22 ans sont de nationalité Belge et résidaient en Espagne . Placés en garde à vue, ils ont reconnu être impliqués dans les 5 braquages tous commis en zone rurale dans des commerces de proximité et une pharmacie... et toujours aux heures de fermeture.

Selon Madame le procureur de la République de Narbonne, Marie Agnès Joly, "c'est le mode opératoire et le véhicule volé avec lequel ils se déplaçaient qui ont permis de les retrouver. La coopération policière avec les autorités belges et espagnoles a permis de les interpeller très rapidement ."

Placés en détention provisoire

Les trois individus faisaient leur braquage munis d'armes blanches et d'armes factices. Toujours selon la même source, "le trio consommait des stupéfiants et avait pour volonté de mener une vie facile." Les trois jeunes majeurs ont été mis en examen pour tentative de vol à main armée et vol à main armée . ils ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de de la détention.