Dans la nuit de vendredi à samedi, trois individus ont été interpellés près la frontière espagnole. Ils sont suspectés d'être les auteurs de deux braquages qui se sont déroulés cette semaine dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Ils ont été placés en garde à vue.

Les trois braqueurs présumés dans l'Aude et les P-O arrêtés près de la frontière espagnole

Pyrénées-Orientales, France

Deux hommes et une femme, suspectés d'être à l'origine des braquages du carrefour market de Quillan ce mardi et d'une supérette identique le lendemain à Saint-Paul-de-Fenouillet, ont été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi dans les Pyrénées-Orientales près de la frontière espagnole.

La police de l'air et des frontières et la gendarmerie de Céret ont procédé à l'interpellation. Selon nos informations, les trois braqueurs présumés sont très jeunes et ont été identifiés grâce à leur véhicule. Ils sont suspectés d'être à l'origine de cinq braquages au total.

Ils ont été placés en garde à vue avant d'être présentés ce dimanche au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne où ils seront mis en examen pour "vol à main armée." Le parquet de Narbonne et la section de recherche de la gendarmerie de Montpellier se sont saisis de l'affaire.