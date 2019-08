Les trois complices du braquage du bureau de tabac du Puy en Velay ne seront jugés que le 23 septembre

Le procès de l'employée du tabac presse et de ses 2 complices a été reporté en septembre devant le tribunal correctionnel Puy en Velay.

Le Puy-en-Velay, France

La jeune femme de 24 ans avait raconté avoir été agressé jeudi dernier, par un homme qui était reparti avec la caisse. Plusieurs milliers d'euros et des cartouches de cigarettes .

L'enquête menée par les policiers va très vite démontrer que c'était en fait un complice.

L'audience de l'affabulatrice, de sa compagne et de son faux agresseur était prévue lundi après midi devant le tribunal du Puy, mais elle a été reportée, mais on en sait un peu plus sur les profils de ce drôle de trio.

Il y a effectivement trois complices identifiés dans cette affaire .

L’homme de 30 ans qui a réalisé le vol et l’agression simulée de la vendeuse.. Il était en détention préventive.

La vendeuse 24 ans qui a joué cette comédie de l’agression, et fait un faux témoignage n’était pas à la barre hier après-midi hospitalisée en psychiatrie à Sainte Marie

Et sa compagne de 20 ans, qui la aussi aurait joué un rôle de faux témoignage

Les avocates des deux femmes ont souhaité le report du procès à cause notamment de cette hospitalisation.

L’homme lui souhaitait être jugé dans l’après-midi mais accepte finalement le report. Son avocate veut qui soit libéré de sa détention préventive et avance qu’il n’est sans doute pas le cerveau du casse. La demande a été entendue entendue par les juges.

Les trois complices sont donc placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de communiquer. Au vu des premières déclarations à la barre, on sent d’ailleurs que les trois vont tenter de se rejeter la responsabilité les uns sur les autres lors du procès.

Le 4eme protagoniste de l’histoire, c’est le buraliste victime du vol et de la duplicité de sa vendeuse. Il était a l’audience ce lundi et va se porter partie civile.

Il se déclare trahi de la confiance qu'il portait a sa vendeuse et outré d’entendre l’avocate de sa vendeuse sous-entendre qu il aurait pu avoir des attouchements à son égard.

Trahison et dégoût , c'est les deux mots. Je comprends plus . Quand j apprends samedi que ma vendeuse qu elle est une des instigatrices de cela je sais pas quoi dire. Je lui ai donné sa chance , j'étais fier d'elle et là je suis trahi. Jean Paul Badiou le buraliste

Le procès promet d'être mouvementé le 23 septembre prochain.