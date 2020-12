Trois hommes seront jugés ce vendredi en comparution immédiate ce vendredi devant le tribunal judiciaire d'Orléans pour séquestration et violences habituelles. Ils sont accusés d'avoir frappé et retenu de force pendant trois mois une femme de 22 ans, dans un appartement du quartier des Blossières.

Orléans: les trois hommes accusés d'avoir frappé et longuement séquestré une jeune femme seront jugés vendredi

Les trois hommes interpellés lundi et mardi et soupçonnés d'avoir violenté et séquestré une jeune femme de 22 ans dans un appartement d'Orléans pendant trois mois, seront jugés ce vendredi à 14 heures en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire d'Orléans, indique la procureure de la République Emmanuelle Bochenek-Puren, ce jeudi.

Comparution immédiate ce vendredi

Déférés au palais de justice mercredi après leur garde vue, ils continuent de nier les faits pour lesquels ils sont poursuivis, à savoir "violences habituelles et séquestration avec libération avant le septième jour". La jeune femme, de nationalité algérienne, "libérée" lundi soir par les policiers a raconté avoir vécu un calvaire depuis septembre.

Le mari placé en détention provisoire

Parmi les trois prévenus, le mari de la victime, un algérien de 22 ans, a été placé en détention provisoire mercredi soir. Les deux autres hommes, le beau-père de 57 ans et le beau-frère de 19 ans, ont été libérés sous contrôle judiciaire. Tous les trois vont donc s'expliquer ce vendredi devant la justice.