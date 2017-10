Les trois idées reçues sur le sauvetage de chiens par les pompiers

La saison de la chasse a commencé, avec son lot de chiens égarés. Vendredi, une équipe de spéléologues bénévoles a tenté en vain de retrouver deux chiennes disparues dans une cavité à Aubaine. Auparavant, une douzaine de pompiers avaient également travaillé sur ce site. Priorité ou pas ?

Voici trois idées reçues soumises au commandant Olivier Roy, du Service départemental Incendie et secours de Côte-d'Or.

Aller sauver un chien coincé dans une cavité, c'est du temps perdu et ça ne sert à rien ?

"Ce n'est clairement pas du temps perdu et c'est avant tout une obligation légale. Les sapeurs pompiers sont tenus de s'engager pour procéder au sauvetage des animaux. Il y a encore peu de temps, ils étaient considérés comme des biens mais une évolution réglementaire récente datant de 2015 les a reconnu comme des être vivants doués d'une sensibilité, et donc, évidemment nous devons intervenir, en toute sécurité pour porter secours aux animaux. Ce sont aussi des interventions techniques qui permettent à nos personnels de s'entraîner, de tester la coordination et des matériels dans des conditions opérationnelles"

Le sauvetage d'un animal coûte une fortune ?

"Tout dépend du sauvetage, mais souvent effectivement ce sont des sauvetages qui, si on devait les calculer puisqu'ils restent gratuits pour le propriétaire de l'animal, auraient un coût non négligeable car souvent ce sont des interventions qui durent très longtemps, qui nécessitent l'engagement de nombreux personnels et de moyens très spécialisés comme ceux des équipes de recherche en milieu périlleux ou de l'équipe départementale de sauvetage déblaiement. Donc effectivement, ce sont des interventions qui, si elles n'ont pas de prix pour le propriétaire, ont un coût pour la collectivité."

Pendant que les pompiers interviennent en pleine forêt pour dégager un chien, il y a le risque qu'un être humain soit en danger quelque part et qu'il ne puisse être secouru à temps ?

"C'est effectivement une idée reçue. Que l'on soit en intervention pour sauver un animal ou un être humain, l'organisation départementale et nationale des sapeurs pompiers est là pour palier tous ces cas de simultanéité des interventions. Donc non, si des sapeurs pompiers sont occuper à secourir un animal, d'autres se tiennent prêts pour assurer le secours à la population."