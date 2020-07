Les trois motards blessés sur le circuit de Nogaro sont hors de danger

Les trois motards blessés lundi pendant une séance d'entraînement sur le circuit de Nogaro sont hors de danger. L'un, âgé de 11 ans, a été opéré du coude et du fémur à Toulouse. Les deux autres, de 41 et 45 ans, souffrent d'un pneumothorax et d'une blessure au bras. Mais leur pronostic vital n'est plus engagé.

L'accident a été causé par une erreur de pilotage que la directrice du circuit, Caroline Diviès, ne comprend pas.

Des pilotes expérimentés

"Tous étaient des pilotes confirmés, même Enzo qui a 11 ans mais a déjà participé à deux championnats de France. Pourtant, au moment de présenter le drapeau à damier à la fin de la course, l'un a freiné brutalement jusqu'à presque s'arrêter au lieu de décélérer doucement, explique-t-elle. Tous savent très bien qu'il ne faut jamais faire ça. Lui ne se l'explique d'ailleurs pas non plus. Après l'accident il était conscient et nous a dit qu'il ne savait absolument pas pourquoi il avait fait ça. C'est peut-être à cause de la chaleur, de la fatigue... Nous sommes déconfinés depuis peu de temps, nous reprenons des activités que nous avons perdu l'habitude de faire, alors tout est un peu compliqué", poursuit Caroline Diviès.

Les séances de roulage libre ont repris ce mardi matin à 9 heures sur le circuit de Nogaro.