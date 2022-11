Les trois sapeurs-pompiers agressés à Tours décorés de la médaille du "courage" et du "dévouement"

Trois sapeurs-pompiers tourangeaux, un adjudant-chef, une caporale-cheffe de sapeurs-pompiers et un caporal-chef vont être décorés après leur agression le 21 octobre dernier . Ils ont été roués de coups en marge d'une manifestation lycéenne. Cette décoration a été demandée par le président du département, le président de l'association des maires d'Indre-et-Loire, ainsi que la présidente du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire.

Elle a accordée par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a décidé de les décorer de la médaille pour acte de courage et de dévouement "au regard de leur engagement et du professionnalisme dont ces agents ont su faire preuve lors de l'intervention". Cette médaille sera remise par la préfète d'Indre et Loire.

Enquête judiciaire en cours

L'enquête ouverte est en cours. Un jeune de 16 ans a reconnu avoir donné un coup de pied à l'un des pompiers et a tenu à présenter ses excuses, selon le procureur de la République de Tours. D'autres agresseurs sont toujours recherchés.