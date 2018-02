Les corps des trois skieurs portés disparus depuis mercredi soir sur la station de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, ont été retrouvés en fin de matinée ce jeudi. Il s'agit de deux hommes de 38 ans et un de 29 ans, originaires de Bordeaux et Poitiers.

Cauterets, France

Les recherches sont terminées à la station de Cauterets, annonce la préfecture des Hautes-Pyrénées ce jeudi midi. Les corps des trois skieurs portés disparus depuis mercredi soir ont été retrouvés. Il s'agit de deux hommes de 38 ans et un de 29 ans, originaires de Bordeaux et Poitiers.

"C’est une avalanche, hier, sur une zone hors piste du domaine skiable qui est à l’origine de l’accident" explique la préfecture dans un communiqué.

Les recherches qui ont démarré mercredi en fin d’après-midi se sont poursuivies ce matin et ont mobilisé un hélicoptère, trois maîtres-chiens et 15 CRS et gendarmes.

Un poste de commandement a été activé avec les forces de l’ordre et services de secours, dirigé par la sous-préfète d’Argelès-Gazost..

Les familles des trois hommes se sont rendues sur place dans la matinée

Une cellule d’urgence médico-psychologique a été activée pour les soutenir. Un centre d’accueil des familles est organisé à la station.

Pyrénées : les trois skieurs portés disparus depuis mercredi à Cauterets retrouvés morts © Visactu -

Le secteur dans lequel les recherches étaient menées - n'py