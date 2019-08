Les trois touristes sud-américaines, placées en rétention près de Rouen, doivent récupérer leur passeport ce mardi

Adriana, la bénévole qui héberge les trois touristes, Wilma, Liliana, Elsa qui les a recueillies sur le bord de la route, et Jennifer et

Rouen, France

C'est probablement la fin du cauchemar pour les trois touristes sud américaines placées en rétention en Région Parisienne puis à Oissel prés de Rouen. La préfecture de Seine-Saint -Denis doit leur rendre leur passeport ce mardi 20 aout au matin, comme elle l'a annoncé à nos confrères de France info. Ce lundi 19 août, France Bleu Normandie a diffusé les témoignages poignants de ces femmes qui étaient en transit à Roissy et ont été placées en rétention à Oissel près de Rouen

Passeports confisqués

Les trois touristes, deux colombiennes, et une vénézuélienne, qui ne se connaissaient pas, avaient une correspondance à Paris fin juillet, elles devaient ensuite se rendre à Genève et à Madrid. Elles ont été interpellées et placées en centre de rétention pendant une quinzaine de jours parce qu'elles n'avaient pas d'attestation d'hébergement dans le pays où elles se rendaient ou pas assez d'argent sur elles. Les passeports des trois touristes avaient été confisqués par la préfecture de Seine-Saint-Denis après qu'elles ont été arrêtées par la police aux frontières à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Epilogue probable ce mardi

Le Tribunal de Rouen avait cependant estimé que la rétention de ces trois femmes n'était pas régulière. La justice les avait libérées. Ce lundi, la Préfecture a indiqué, à nos confrères de France Info, qu'elle s'en tiendrait à la décision de justice. Les trois femmes devraient donc pouvoir retrouver leur liberté de circuler.