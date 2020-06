Les trois véhicules de la fleuriste Paciflor à Pont de Roide piégés à la mousse

Climat tendu, voire délétère, dans le centre de Pont de Roide, où l'une des fleuristes, Stéphanie Paillot, s'est attirée les foudres de plusieurs commerçants qui lui reprochent d'avoir poursuivi ses affaires pendant le confinement.

La patronne de la boutique Paciflor le revendique. Elle a assuré de nombreuses livraisons dans l'ensemble du Nord Franche Comté, en accord avec les règles du confinement. Et elle a fait des affaires, au prix de journées interminables. Au point d'attiser la jalousie dans la cité rudipontaine ?

Dimanche, jour de la fête des mères, ses trois véhicules ont été piégés. Des personnes malveillantes ont bouché les pots d'échappement avec de la mousse polyuréthane. "Le plus gros jour de l'année pour notre commerce, on a mis de la mousse dans les pots d'échappement de mes trois véhicules qui n'étaient pas du tout garés au même endroit. On m'a vraiment ciblé pour me nuire. J'ai eu très peur. Le camion aurait pu exploser", explique Stéphanie Paillot.

La fleuriste a porté plainte. Elle dénonce un climat de haine dont elle est l'objet notamment sur les réseaux sociaux.

Pendant le confinement, Stéphanie Paillot a fait tourner son affaire en livrant des fleurs dans l'ensemble du Nord-Franche-Comté. "Les gendarmes m'ont dit. Ça sonne sans arrêt à la compagnie de Montbéliard pour vous dénoncer"

Le magasin en plein coeur de Pont de Roide © Radio France - Christophe Beck

Les accusations fusent sur les réseaux sociaux. Certains commerçants affirment qu'elle a ouvert son magasin pendant le confinement. Ce qu'elle dément. D'autres pointent son verbe haut et fort. "J'ai des soupçons, oui, Des gens qui m'ont attaqués sur les réseaux sociaux, mais ça peut être n'importe qui. Pourquoi pas un autre fleuriste. Aujourd'hui, j'ai peur. Je vis dans une crainte permanente".

La gendarmerie évoque un climat de jalousie à Pont de Roide. L'affaire en tout cas, comme la personnalité de la fleuriste, ne laissent pas indifférent dans la ville.