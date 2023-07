Les trottinettes électriques sous étroite surveillance près des plages de Charente-Maritime

Aller au plus près des estivants qui fréquentent la forêt de la Coubre et les plages de la Côte sauvage : c'est tout l'intérêt de la patrouille à vélo.

Cet été, les gendarmes patrouillent à vélo dans la forêt de la Coubre, qui borde l'océan Atlantique dans le pays royannais. La brigade de La Tremblade bénéficie de deux vélos à assistance électrique, et de deux VTT classiques, utilisés pratiquement tous les jours. Dans leur collimateur notamment, les trottinettes électriques, interdites de séjour en dehors des pistes cyclables, et notamment les modèles tout-terrain.

Donovan est gendarme réserviste dans la Vienne. Florian est en poste dans la Creuse. Tous deux sont volontaires pour participer aux renforts estivaux en Charente-Maritime. Alors que leur patrouille à vélo vient de commencer, ils rencontrent une famille qui se balade avec des trottinettes électriques. "Même si vous êtes équipé pour le tout-terrain, prévient Florian, vous ne pouvez pas emprunter les pistes VTT." Franck confirme : "C'est ce qu'on nous a dit chez le loueur, on peut aller sur la plage, mais c'est jusqu'à midi."

"On est nombreux dans la forêt"

Franck et sa famille se baladent en trottinette électrique tout-terrain. Un engin pas forcément bienvenu en forêt de la Coubre, et interdit en dehors des pistes cyclables. © Radio France - Julien Fleury

Des restrictions qui ne dérangent pas vraiment Franck : "on est nombreux dans la forêt, il faut faire attention au bien-être de tout le monde". Un état d'esprit qui n'est pas forcément partagé par tous. Beaucoup d'utilisateurs de trottinettes ne connaissent pas la réglementation, constate Cyrielle Sauvaire, commandante de la compagnie de gendarmerie de Rochefort : "il existe pourtant une réglementation nationale, qui a vocation à s'appliquer également dans le massif de la Coubre."

Le problème de ces trottinettes électriques, c'est l'érosion qu'elles provoquent sur les chemins sablonneux de la forêt. Ce que reconnaît facilement Khadi, qui loue ce genre d'engins à Ronce-les-Bains. Avec quand même une pointe d'amertume : "c'est vraiment dommage, car j'ai des clients qui ne louent plus, quand je leur annonce qu'ils ne peuvent plus prendre les pistes dans la forêt. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On ne peut pas aller contre la loi..." Réglementation récemment rappelée par la préfecture, dans un courrier adressé à tous les loueurs de trottinettes.

"Ça permet de garder un contact avec la population"

"Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est très bien qu'ils soient là, non pas en répression mais en prévention" témoigne Stéphane, vacancier des Yvelines. © Radio France - Julien Fleury

Mais la mission de ces patrouilles à vélo ne s'arrête pas là. Les gendarmes en profitent également pour nouer un contact direct avec les vacanciers. "Je n'arrive pas à retrouver le poste de sécurité de la plage !" Franck a de la chance, il peut demander son chemin aux gendarmes à vélo, qui arrivent sur son parking. "Vous êtes en voiture ? interroge le gendarme réserviste Donovan. Vous pouvez reprendre la route et ce sera au prochain parking."

Une présence des forces de sécurité bien accueillie par ce touriste des Yvelines : "ça permet de garder un contact avec la population. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est très bien qu'ils soient là, non pas en répression, mais en prévention." La prévention mais aussi fermeté, quand Donovan intercepte un groupe de cyclistes : "si vous n'avez pas vu, derrière vous il y avait un stop. Et vous avez beaucoup d'enfants, là, il faut faire attention."

Présence dissuasive

Donovan est gendarme réserviste dans la Vienne. Florian est en poste dans la Creuse. Tous deux sont affectés en Charente-Maritime dans le cadre des renforts estivaux. © Radio France - Julien Fleury

Les gendarmes qui passent aussi du temps sur les parkings des plages. "Vous êtes arrivés en voiture, c'est bien ça ? interroge Florian. Soyez vigilants sur tout ce qui est vols, dégradations... ça arrive fréquemment sur le secteur." Et Donovan d'ajouter : "n'hésitez pas à appeler le 17. On est là pour que vous passiez de bonnes vacances."

Autre bénéfice de cette patrouille, la dissuasion. Montrer sa présence pour éviter la commission d'infractions. "Ça ne marche pas pour tout le monde, reconnaît le gendarme Florian. Mais si on arrive déjà à empêcher un fait ou deux, la mission est accomplie." Une mission qui se répètera tout l'été sur la Côte sauvage du Pays royannais.