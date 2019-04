Les trottinettes de la colère à Paris

Paris, France

Une amende de 35 euros pour une trottinette abandonnée et de 49 euros s'il faut procéder à son enlèvement : la facture sera adressée aux sociétés locatrices de ces deux roues si l'utilisateur n'est pas pris sur le fait. En revanche, si un agent passe au moment où vous laissez votre trottinette en plein milieu d'un trottoir, c'est vous qui paierez cette amende de 35 euros

La mairie vient de publier cette vidéo sur son site pour appeler les utilisateurs à plus de responsabilité et à ne pas laiser leur engin à un endroit qui gênent la circulation des piétons. Il faut aussi faire preuve d'imagination et penser qu'en cas de grand vent, une trottinette posée en équilibre va chuter et parfois en entraîner d'autres en cascade...

Trottinettes mal garées : Paris et sa police municipale passent à l'action !



Respectons l'espace public ! Il appartient à tous !



👉 https://t.co/3rs4gjU4H7pic.twitter.com/yt83QJea8j — Paris (@Paris) April 29, 2019

Les utilisateurs de trottinettes sont donc invités à les laisser sur les zones spécifiques de stationnement, quand ils ont fini leur trajet. Ces zones sont en cours de traçage, 2.500 places devraient être disponible d'ici la fin de l'année.

Dans cette esprit, la ville de Paris doit signer d'ici la fin mai une charte de bonnes pratiques pour responsabiliser aussi les opérateurs.

Et si vous vous faites pincer en train de rouler sur un trottoir, là les amendes sont beaucoup plus lourdes : 135 euros pour vous prendre pour Fangio au ras des fesses des passants !