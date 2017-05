Les U12 du club de foot de Changé sur les traces de Messi à Barcelone

Depuis jeudi les U12 du club de foot de Changé sont à Barcelone pour participer à un tournoi avec des grosses écuries européennes. Les jeunes footballeurs vont également visiter le mythique stade du Barça le Camp Nou et peut-être rencontrer trois joueurs du club qui parrainent le tournoi.

Les U12 de Changé près de Laval en Mayenne sont sur un petit nuage. Grâce à un beau parcours au tournoi d'Orvault près de Nantes où ils avaient plus que rivalisé avec des équipes professionnelles, ils ont eu le droit (la chance) de pouvoir participer à ce tournoi à Barcelone parrainé par trois joueurs du FC Barcelone! C'est tout ce week-end à Barcelone.

Un rêve pour tous les petits footballeurs

Gabin 12 ans ne tient plus en place "marcher sur les traces des Messi, Neymar et Suarez le trio d'attaque du Barça, ça va faire quelque chose!" Trois joueurs du Barça vont assister au tournoi, leur identité est gardée secrète mais peu importe leur identité pour Antoine "même un gardien je prend! Ils vont nous donner des conseils et nous faire grandir footbalistiquement."

"Messi a été recruté à 13 ans, on se dit on a peut-être une chance! - Valentin 12 ans

Mathis a bien saisi l'enjeu "on n'en fait pas tous les jours des tournois à Barcelone, Il y aura des recruteurs du monde entier, on a plus de chances de se faire recruter à Barcelone qu'à Changé!. Si on joue super bien y'a moyen!

Les U12 de Changé ont eu droit à un équipement digne des pros © Radio France - Faouzi Tritah

Une visite du Camp Nou le stade du Barça

Jonas attend surtout de fouler la pelouse du camp nou le stade du barça qui peut accueillir 100 000 supporters "on le voit souvent à la télé, là on y sera et s'imaginer que le stade est plein ça fait rêver"

Le Camp Nou on peut mettre tout Laval dedans, ça va être impressionnant - Jonas 12 ans

Pendant leur séjour, les petits footballeurs de Changé vont également visiter l'immense armoire à trophées du Barça de quoi les motiver encore un peu plus à embrasser une carrière professionnelle.