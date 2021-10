Parce que les universités sont parfois désemparées face aux signalements de violences sexuelles et sexistes qui émanent de leurs étudiantes et étudiants, une "stratégie" claire a été mise en place avec le parquet de Grenoble à travers une convention de partenariat.

Les universités et le parquet de Grenoble collaborent contre les violences sexuelles et sexistes

La "tolérance zéro" en matière de violences sexistes et sexuelles, c'est ce que disent vouloir appliquer au sein de leurs institutions les responsables de l'Université Grenoble Alpes comme de Grenoble Ecole de Management (GEM) qui entouraient ce vendredi au cours d'une conférence de presse la responsable de la Police en Isère et le procureur de la République de Grenoble. Eric Vaillant qui, sollicité d'abord par Science-po, a pris modèle sur une initiative déjà mise en place par le parquet d'Amiens, dans la Somme : une convention fixant le rôle de chacun.

Des démarches claires et réciproques

Depuis les vagues "Me too" et "balance ton porc" différentes composantes de l'Université Grenoble-Alpes : l'INPG, Science-Po, l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture, mais aussi le Crous (qui gère résidence et restaurants scolaires) et la grande école privé Grenoble Ecole de Management (GEM) font face à des signalements qu'elles sont prêtes à écouter mais dont finalement elles ne savaient ensuite pas trop quoi faire, mis à part encourager à aller porter plainte. Désormais il y a une procédure claire pour tout le monde que détaille le procureur de la République Eric Vaillant. "L'université accueille les étudiants, les étudiantes qui veulent signaler les faits. Les chefs d'établissement me les transmettent automatiquement, l'étudiante ou l'étudiant en est averti, et je diligente une enquête. [...] Dans chacune des structures il y a des référents identifiés et on est en mesure, nous, au parquet, de dire où en sont chacune des affaires aux intervenants qui ont besoin de le savoir".

12 dossiers ouverts à Grenoble entre début février et fin septembre 2021

La convention prévoit également de renvoyer les victimes potentielles vers l'association France Victime Grenoble, qui propose son accompagnement juridique et psychologique. Depuis février dernier 12 signalements sont arrivés au parquet de Grenoble en provenance des grands établissements d'enseignement supérieur : 10 de Science-Po, 1 de l'INPG et 1 de GEM. Un de ces dossiers est déjà clos en non-lieu mais les autres sont toujours en enquête préliminaire. En plus des signalements judiciaires les établissement ouvrent très souvent en interne des enquêtes administratives lorsque des cas leurs sont signalés.