Les urgences de Draguignan fermées toutes les nuits depuis plus de deux semaines faute de personnel

Depuis le 29 octobre dernier, les urgences du centre hospitalier de la Dracénie sont fermées toutes les nuits de 20h30 à 8h30. Seules les urgences vitales et la maternité sont prises en charge. Une situation inévitable, mais inquiétante pour les soignants et la population.

N'allez plus aux urgences de Draguignan la nuit. Elles sont fermées depuis plus de deux semaines, précisément depuis le 29 octobre dernier. Entre 20h30 et 8h30, le service fonctionne en mode dégradé avec un médecin urgentiste et un médecin du SMUR. Les soignants ne peuvent s'occuper que des urgences vitales et de la maternité. Les autres patients sont dispatchés dans les autres hôpitaux du Var, par exemple Fréjus ou Brignoles.

On doit prendre des décisions qui peuvent virer au drame

"Si quelqu'un se présente aux urgences, on regarde si on peut le transférer ailleurs ou s'il faut le prendre tout de suite", explique le Dr. Pierre-Emmanuel Lebas, médecin du SMUR du centre hospitalier de la Dracénie. "C'est très stressant", souligne sa collègue Justine, infirmière urgentiste. "On doit prendre des décisions qui peuvent virer au drame pour certains patients qu'on va vouloir réadresser, qu'on n'aurait finalement pas dû."

Des soignants épuisés et pas assez nombreux

La jeune infirmière se dit épuisée par son rythme de travail et elle n'est pas la seule. Les médecins urgentistes travaillent jusqu'à 100 heures par semaine. "On s'aperçoit qu'on rentre chez soit pour dormir et que le lendemain on revient. A un moment, ce flux continu devient difficile à assumer", se désole le Dr. Lebas.

On ne fait même plus mal notre travail, on ne peut plus le faire

Si l'équipe est si fatiguée, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnels. Il manque donc 12 médecins urgentistes sur 18 postes pour que le service fonctionne correctement. La direction de cet hôpital de l'arrière-pays varois peine à recruter des nouveaux médecins. La décision a donc été prise de fermer les urgences la nuit pour cinq semaines. "On ne fait même plus mal notre travail, on ne peut plus le faire, on n'est plus en capacité", témoigne Alain, infirmier psychiatrique aux urgences.

Quel impact sur les autres services ?

"Un manque de personnel organisé sciemment", selon la CGT qui dénonce la réduction et la réorganisation des services pendant la crise du Covid-19. Certains agents étaient à plus de 200 heures supplémentaires par mois, d'après le syndicat.

Au centre hospitalier de la Dracénie, 70% des hospitalisations passent par les urgences. En moyenne, 150 patients se présentent aux urgences la journée et 40 la nuit. Moins de soins pratiqués, ça veut dire que l'hôpital touche moins d'argent. D'autres services pourraient être réduits, notamment la chirurgie et les blocs opératoires.

Les habitants se sentent abandonnés par le service public

Cette situation ne tourmente pas que les soignants. À 40 minutes de route sinueuse au nord de Draguignan, les habitants de Comps-sur-Artuby se sentent en danger. "Où est-ce qu'on va aller ?" se demande Sophie qui tient le bar-tabac du village. "Quelqu'un qui fait un AVC, s'il doit être transféré sur Brignoles ou Saint-Raphaël, c'est catastrophique. On est complètement lésés." Au delà du sentiment d'abandon, Jean-François est en colère "contre le gouvernement qui fait tout pout que ces gens [les soignants, ndlr.] soient dégoutés de travailler".

Vendredi soir dernier, il y avait quelques citoyens à la manifestation intersyndicale devant les urgences de Draguignan. Environ 170 personnes étaient rassemblées pour demander plus de moyens financiers et humains. Les syndicats promettent d'organiser un rassemblement tous les vendredis soirs tant que la situation n'aura pas évoluée.

>>> En cas d'urgence dans cette zone, le mieux reste d'appeler le 15