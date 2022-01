Les usagers du quartier Beausoleil à Nîmes se mobilisent pour défendre leur bureau de poste

Une trentaine de personnes se sont rassemblées ce vendredi matin devant le bureau de poste du quartier Beausoleil, non loin de la route d'Arles à Nîmes. Des usagers, des membres du collectif service public postal nîmois ou encore des élus, venus soutenir les habitants face aux menaces qui pèsent sur ce bureau. Depuis le mois de juin dernier, il est fermé le mercredi et le samedi et, à terme, les habitants redoutent une fermeture définitive. Raymond, 73 ans, habite le quartier Beausoleil et c'est un fidèle, un inconditionnel même du bureau de poste où il a ses habitudes : "Je viens ici tout le temps et il y a du monde hein. Parfois on a l'impression qu'il n'y a personne, mais ça rentre et ça sort sans arrêt. Sinon, il faut aller jusqu'à l'Esplanade, à Gambetta ou au Chemin-Bas d'Avignon alors je tiens énormément à ce que la poste reste ouverte". Sentiment partagé par d'autres usagers, notamment des personnes âgées nombreuses ici et par les membres du collectif qui y voient "un lieu central de vie très important pour le quartier qu'il faut préserver" note Martine Hervé.

Selon le collectif et le syndicat CGT, d'autres bureaux de poste sont également menacés, comme dans les quartiers nîmois de Valdegour ou Saint-Césaire, mais aussi dans des villages comme Mus, Aubais, Saint-Laurent-des-Arbres, Générac, Ribaute-les-Tavernes, L'Ardoise, ou encore Saint-Mamert, qui deviendraient des agences postales communales, des relais commerçants ou des maisons France Service.