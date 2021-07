Les vacanciers inquiets avec les clusters dans les campings en Loire-Atlantique

Depuis lundi c'est un peu la panique à bord dans ce camping de la presqu'île de Guérande. Impossible d'entrer sur le site, devant l'entrée gardée par un vigile, les vacanciers se font rare. Une vingtaine de personnes de l'équipe d'animation ont été testées positives au covid-19. Une nouvelle difficile en plein milieu de la saison. Les quelques clients prêts à discuter semblent hésiter entre l'inquiétude et la colère.

Un an et demi sans vacances pour certains d'entre eux, et les animations sont annulées une à une. Richard est venu pour deux semaines avec sa femme et ses deux filles. Ce dernier est déçu que le club enfants soit fermé même si il comprend la situation. Parmi les 3.000 vacanciers présents sur les lieux, d'autres sont plus inquiets du risque de contamination.

Rassemblements festifs

L'établissement affirme avoir tout mis en œuvre avec l'ARS pour endiguer ce cluster. Pourtant, la piscine reste ouverte, les soirées continuent comme ce jeudi soir où un groupe de musique jouait, avec public qui danse sans masque. "Il y avait énormément de monde, raconte cette quinquagénaire. Bien serrés les uns contre les autres, qui dansaient même sans masques." Une situation pour le moins étrange alors qu'un cluster vient de se former dans ce camping.

"J'attendais qu'ils annulent cette soirée où qu'il y ait plus de contrôles, raconte cette sexagénaire, masque noir à la main. C'est grave ce qui se passe ici, sincèrement je suis très inquiète, c'est un camping soi-disant de luxe mais niveau covid il n'y a pas beaucoup de respect." La vie continue, comme si de rien n'était, quasiment personne ne porte son masque à l'extérieur, même les personnels en contact de la clientèle.

Vacances à risques

Plusieurs sources affirment que certaines personnes cas contact se promènent dans le camping et se rendent dans des espaces de loisirs comme à la piscine. Alors que de son côté le gouvernement martèle l'imminence d'une quatrième vague, le risque d'une propagation dans ce genre de lieu semble quasiment inévitable.

"On a peur d'y aller", une mère de famille.

"On a appris qu'il y avait un cluster au sein du camping sur la page Facebook, on a peur d'y aller", explique une mère de famille qui doit arriver ce samedi 24 juillet. De son côté, lecamping assure travailler conjointement avec l'ARS pour adapter son offre de loisirs. Une campagne de dépistage doit avoir lieu ce mardi pour vérifier qu'il n'y ait pas de nouveaux cas positifs.