"C'est plus que particulier". Voici comment Bruno Verret résume ces vendanges 2018 qui ont débuté mercredi dans l'Yonne, pour les crémants et qui sont attendues autour du 3 septembre pour les vins tranquilles. Ce dernier est viticulteur au domaine éponyme, à St Bris-le-Vineux: "Nous (à St Bris), on a vraiment eu des manques d'eau. On arrive sur des chardonnay et des pinots noir pour les crémants qui vont être murs, mais où on devrait manquer d'eau, de jus. Et on débute plus tard que prévu par rapport à ce que l'on pensait au départ par ce que la végétation est un peu bloquée. Et trop tôt car on aurait aimé qu'il y ait un peu d'eau pour que la pellicule (autour du raisin) se fasse réellement. On est entre tout cela mais à un moment donné, il faut partir. C'est un scénario que l'on a encore jamais vécu avec des contraintes que l'on ne connait pas forcément. Mais on va s'adapter une fois de plus." Les vendangeurs de Bruno Verret sont attendus ce vendredi, dès 8H, pour les premiers coups de sécateurs.

Installé à Quenne, Jean-Baptiste Thibault se lance dès ce jeudi pour des "vendanges gruyère": "Je vais faire trois, quatre jours de crémants et arrêter pendant au moins une semaine. Puis je vais attaquer du blanc et du rouge et aller dans certaines parcelles suivant leur exposition." Je vais vendanges pendant trois semaines, mais pas tous les jours. On a des vendanges de plus en plus précoces et c'est un luxe d'avoir de pouvoir attendre. Car il y a 30, 40 ans, les vendanges c"'était début octobre et on enquillait. Là, on n'est pas pressé et on y va qu'au bon moment, en fonction de l'état de la vigne et de la qualité du raisin que l'on souhaite avoir."

Les vendanges sont précoces cette année dans l'Yonne © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Des pertes de 30 à 50% suivant les parcelles

Les vignerons sont toujours excités au moment de débuter leurs vendanges. Mais cette année, excitation rime pour certains avec déception. Car tout était lancé pour une récolte prometteuse. Mais en raison d'une météo estivale à l'unisson, faite de fortes chaleurs et de faibles précipitations, la vigne ne s'est pas suffisamment développée. Des raisins sont tout maigrichons quand d'autres sont tous flétris. La qualité sera donc au rendez-vous, pas la quantité: "Sur une parcelle qui va bien, avec des vignes âgées, on peut perdre de 20 à 30% (de la récolte prévue). Sur d'autres, jusqu'à 40% ou 50% car, en raison des faibles pluies, les baies n'ont pas grossies" souligne Jean-Baptise Thibault, président de la commission viticole de la Chambre d'Agriculture de l'Yonne.

D'ici le 3 septembre et le lancement prévu des vendanges pour les vins tranquilles (Chablis, Côte d'Auxerre, Irancy, St Bris etc...), certains espèrent d'ailleurs le passage de quelques nuages bien chargés en eau au-dessus de leur vignes. "Oui, on prie, sourit Monique Laroche du domaine des Hates à Maligny. Avec ma collègue, on se disait: "il faut que l'on aille à Lourdes (sourire)". Des gens ne vont peut-être pas être contents mais il faudrait qu'il pleuve toute la journée samedi" (des précipitations sont attendues sur l'Yonne).

L'Yonne compte 500 domaines viticoles et 7 500 hectares de vignes.