ENTRETIEN - Les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise reçues pendant deux jours à Toulouse

Ces lundi 30 et mardi 31 mai, la Commission indépendante reconnaissance et réparation, chargée de réparer les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise, est à Toulouse au couvent des Dominicains. Six ou sept victimes ont été entendues, déclare le président de la Commission.

Entendre et réparer les victimes. Ce sont les missions de la Commission reconnaissance et réparation (CRR) créée dans la foulée du rapport de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise) sur les violences sexuelles commises dans l'Eglise catholique. Il y a eu, entre 200.000 et 330.000 victimes de clercs ou religieux depuis 1950, annonçait en octobre dernier Jean-Marc Sauvé, le président de la Ciase.

À l'initiative des Dominicains de Toulouse, la CRR est venue entendre des victimes à Toulouse les 30 et 31 mai. Entretien avec Antoine Garapon, ancien juge pour enfants et président de cette Commission.

France Bleu : Est-ce la première fois que ce genre d'auditions à grande échelle, émanant d'un ordre religieux, ont lieu?

Antoine Garapon : Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est une des toutes premières quand même. C'est la première fois pour un ordre aussi important que les Dominicains, au terme d'une démarche courageuse du prieur provincial qui a lancé cet appel à témoignages, que nous avons lancé ensemble. Mais c'est à mon avis un acte très important.

Démarche délicate pour le Dominicains, ordre religieux au sein duquel des victimes sont à déplorer.

En effet, c'est très délicat pour les Dominicains parce qu'ils ouvrent la porte à des discours sur eux- mêmes qu'ils ne maîtrisent plus. Le problème de l'Église c'est que pendant des années, elle a voulu tout maîtriser et donc ça passait par le secret, par l'étouffement des affaires, par un langage édulcoré. Là, à partir du moment où on s'ouvre au public, à la société, pour rechercher des victimes et pour les faire sortir de leur solitude, on prend ses responsabilités et on perd la maîtrise des choses. Mais peut-être que cette ouverture et cette volonté d'aller jusqu'au bout, de purger les dossiers douloureux, est la condition pour repartir ensuite.

Vous nous confirmez que des violences ont été commises chez les Dominicains de Toulouse?

Oui. Des violences ont été constatées chez les Dominicains de Toulouse, mais des violences ont été constatées partout. La différence des Dominicains de Toulouse, c'est qu'ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont dit, on y va, on va essayer de susciter des témoignages qu'on ne va pas contrôler et qui vont mettre en cause des frères auxquels on ne pensait pas. On connaissait les frères problématiques mais probablement pas tous.

Combien de religieux sont mis en cause au sein des Dominicains de Toulouse?

On ne peut pas donner de chiffres pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est qu'au niveau national, entre 2 et 3 % des religieux sont concernés. Les travaux de la Commission indépendante reconnaissance et réparation confirment ces chiffres.

Combien de victimes ont été entendues, durant ces deux jours, à Toulouse?

Six ou sept victimes. Une audition de victime peut prendre d'une heure à trois heures. La victime ne sort pas d'années de silence comme ça, en une seconde. Elle ne va pas livrer un témoignage linéaire. Ça demande du temps, ça demande des larmes, ça demande des silences, ça demande une très grande attention et c'est la moindre des choses qu'on puisse offrir aux victimes. Donc, il faut prendre son temps, montrer à ces victimes qu'enfin elles vont être écoutées.

Vous avez notamment rencontrer un homme de plus de 80 ans, racontez-nous comment il a brisé le silence.

C'est là, je dirais, la dimension formidable de la parole humaine. 60 ans après les faits, il raconte son viol avec l'émotion qu'il a éprouvée ce jour-là. Ce témoignage, à 81 ans, lui permettra peut-être de parler à ses proches. Il n'a rien dit à sa fille.

Que viennent chercher les victimes. Une réparation financière ?

La réparation n'est pas d'abord financière. La réparation, elle est dans la reconnaissance. C'est à dire, 'Qu'est-ce qui m'est arrivé précisément? Est-ce que ça s'est bien passé comme je me l'imagine? Est-ce que je me souviens de tout ?'. L'idée c'est que l'Église, à travers l'ordre des Dominicains, avalise son récit en disant 'Oui, ce que vous dites est vrai et nous l'assumons'. Il faut, comme disait une victime, que la honte change de camp. L'argent, c'est ce qui vient alourdir une parole, accréditer en premier, jamais ce qui vient en premier.

Vous recherchez donc les agresseurs présumés ?

Bien sûr, en collaboration avec l'ordre des Dominicains. Retrouver, identifier, éclaircir et comprendre. Comment un ordre religieux a pu ne pas voir, a pu ne pas comprendre ce qu'il s'est passé il y a maintenant des décennies. La plupart de ces affaires sont prescrites donc il n'y a plus rien à attendre de la part de la justice civile. Le propre de la justice réparatrice, c'est de faire une réparation par la parole, par le dialogue, par l'échange, par la reconnaissance mutuelle.

Quand se termineront vos auditions?

Quand il n'y aura plus de victimes, mais c'est un peu ambitieux. On voudrait faire le gros du travail, d'élaboration avec les congrégations, dans une grosse année. Terminer en 2023, fin 2023. On espère avoir traité le maximum de dossiers, probablement 2.000, sans doute plus.

À partir de quand les indemnisations financières seront versées aux victimes?

C'est déjà le cas. Le processus est déjà engagé. Ce sont les congrégations qui versent. La conférence de toutes les congrégations a créé un fonds de dotation pour venir de manière subsidiaire, si les congrégations n'ont plus d'argent ou si elles ont disparu, il y a des congrégations qui ont disparu.

Un barème d'indemnisations a été établi par la Commission reconnaissance et réparation (CRR), de 5.000 euros à 60.000 euros, selon la nature des violences subies et les conséquences dans la vie de victimes. Les victimes peuvent se faire connaitre ici.