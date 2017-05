Les victimes de l'explosion de la rue Palliot à Dijon convoquées au tribunal

Trente trois victimes de l'explosion de la rue Pierre Palliot à Dijon ont participé ce mercredi à une réunion au tribunal de Grande Instance. Les riverains ont été informés des différentes procédures judiciaires en cours et à venir.

Les victimes de l'explosion de la rue Palliot à Dijon ont été convoquées au tribunal par la juge d'instruction en charge du dossier et la procureur. Le but, leur donner des informations sur les procédures judiciaires en cours.

Ils attendent toujours des réponses

Presque 8 mois après l'explosion, les propriétaires et co-propriétaires de l'immeuble qui s'est effondré et des maisons et bâtiments autour continuent de demander des réponses. Le 16 septembre dernier, un homme a tenté de se suicider et a fait exploser l'immeuble avec du gaz. Et depuis ce jour, les propriétaires et leurs locataires n'ont plus accès à leurs logements.

Plusieurs murs des bâtiments autour menacent de s'effondrer et deux maisons sont toujours inaccessibles par arrêté municipal. Des experts sont venus, mais les propriétaires ne savent toujours pas quand les travaux vont pouvoir commencer ni combien de temps ils vont durer.

On sentait qu'il y avait une reconnaissance derrière

Trente-trois victimes se sont présentées au tribunal pour la réunion. Parmi elles, Betty et Pascal Descoings, propriétaires d'une maisonnette rue Guillaume Tell, interdite d'accès depuis le sinistre, sont satisfaits d'avoir "enfin" du concret concernant la justice. "On sentait qu'il y avait une reconnaissance derrière, de l'empathie, c'était ce qu'on avait pas eu jusqu'à maintenant, il y avait une vraie compréhension, une vraie envie de transparence et ça fait du bien", explique Betty Descoings.

Un collectif ?

Si la mairie ne leur répond toujours pas, Betty Descoings voudrait monter un collectif et demander une séance auprès du maire.