Justice : les victimes de violences ont enfin un interlocuteur médical dans le sud de la Haute-Garonne

Les habitants du sud de la Haute-Garonne disposent désormais d'un lieu pour voir un médecin habilité après un dépôt de plainte. Une unité médico-judiciaire de proximité vient d'ouvrir près de Saint-Gaudens. Deux médecins légistes peuvent y recevoir les victimes de violences.

Cette unité médico-judiciaire de proximité est inaugurée officiellement ce mercredi 1er mars au parc des expositions de Villeneuve-de-Rivière près de Saint-Gaudens mais elle est ouverte depuis deux semaines. Deux médecins légistes peuvent y recevoir les victimes de violences (sexuelles, conjugales, etc). Cela concerne les habitants du Saint-Gaudinois mais aussi du Luchonais, d'une partie des Hautes-Pyrénées et jusqu'au Fousseret en remontant vers Toulouse. Des victimes qui, après leur dépôt de plainte à la gendarmerie, sont sensées voir un médecin légiste pour obtenir une ITT, une interruption temporaire de travail. Mais jusque là il fallait se rendre à Toulouse. Autant dire que beaucoup de victimes se décourageaient, et la justice ne pouvait se prononcer sans ce certificat officiel. La procureure de la République de Saint-Gaudens, Cécile Deprade, a répondu à nos questions.

Bénédicte Dupont : À quoi sert cette unité médico-judiciaire ?

Cécile Deprade : "C'est une unité, deux salles à Villeneuve-de-Rivière, où deux médecins légistes, chacun leur tour, tiendront une permanence deux fois par semaine pour recevoir les victimes au plus près de leur lieu de vie. Car les victimes de violences ne vont pas à l'institut médico-légal ou à l'unité de Toulouse car c'est trop loin. Ils se contentaient d'un certificat de leur médecin traitant. Nous n'avions donc pas de suivi des interruptions totales de travail (ITT). Il est important qu'ils puissent être pris en charge au plus de près de chez eux.

Qu'entend-on par le terme "victimes" ?

Ce sont les victimes de violences intra-familiales ou sexuelles, surtout. Les médecins légistes les reçoivent et doivent fixer une ITT, constater les ecchymoses, les bleus, les traces, les conséquences psychologiques, etc. . Attention, il ne s'agit pas d'une maison de santé. Ce ne sont pas les justiciables, les citoyens qui sollicitent cette unité. Ce sont les brigades de gendarmerie et les policiers qui après une plainte, demandent un rendez-vous avec un médecin légiste pour fixer ces ITT. Les victimes vont voir ce médecin habilité sur réquisition judiciaire.

Quelle zone de la Haute-Garonne cette unité englobe t-elle ?

Cela dépend de mon ressort : depuis la zone Martres-Tolosane, Le Fousseret, Cazères jusqu'au Luchonnais. Et sur le ressort du procureur de Tarbes, les brigades autour de Lannemezan, celles de Saint-Laurent-de-Neste, Loures-Barousse, Vignec et Arreau.

Comment fonctionnera cette unité médico-judiciaire ?

Elle sera ouverte les mardis et samedis matins, quand il n'y aura pas urgence. Mais l'unité a vocation a être ouverte, nuit et jour, quand il y a des urgences en flagrance, que la personne est en garde-à-vue et qu'il nous faut l'ITT de la victimes très rapidement. Les victimes sont accueillies dans cette unité et le bureau d'aide aux victimes auprès du tribunal est là aussi le matin pour leur expliquer comment se déroule l'examen et les prendre en charge. À terme, cette unité sera transférée au futur grand centre hospitalier, d'ici 2020.

Avec cet outil de proximité, l'idée est que la justice soit plus rapide et plus adaptée

C'est un acte important après la réouverture du tribunal de Sain-Gaudens il y a trois ans ?

Bien sûr, la vocation du tribunal de Saint-Gaudens ne se décline que dans la proximité. Il faut faciliter l'accès à la justice aux victimes et aux mis en cause. Et du coup, les délais seront raccourcis puisque nous aurons immédiatement l'intervention d'un médecin légiste donc la réponse pénale sera plus rapide et plus adaptée".